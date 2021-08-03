В Сочи владельца рафта будут судить за гибель туристки

В Адлерский районный суд города Сочи прокуратура направила уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя: он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Как выяснилось, индивидуальный предприниматель - владелец рафта - оказывал группе туристов услуги по сплаву по реке Мзымта. "При этом организатор не провел достаточную теоретическую, практическую подготовку и инструктаж, не подготовил и не проверил безопасность маршрута проведения сплава, не получил сведения о наличии безопасных погодных условий", - говорится в сообщении.

В мае этого года во время сплава рафт ударился о камни и перевернулся - туристы оказались в воде. Из-за подъема реки и бурного потока 24-летнюю туристку иностранного государства унесло течением, она не смогла выбраться на берег и скончалась. Двое остальных получили повреждения кожных покровов.