Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4% на "первичку" дороже 12 млн рублей

Сбербанк сообщил о введении для жителей Москвы ипотеки по ставке от 7,4% на жилье в новостройках дороже 12 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Оформить ипотеку можно в любом офисе Сбера в Москве, при этом недвижимость может находиться в любом регионе России. Максимальная сумма кредита - 60 млн рублей, максимальный срок - 30 лет. Первоначальный взнос - от 20%.

Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что сегодня, средняя рыночная ставка по ипотеке составляет 8,2%, добавив, что к концу года эта цифра может вырасти до 9%. При этом по итогам 2021 года показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года.