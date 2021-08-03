Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Юлия Акиньшина 
17:12 03.08.2021

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4% на "первичку" дороже 12 млн рублей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сбербанк сообщил о введении для жителей Москвы ипотеки по ставке от 7,4% на жилье в новостройках дороже 12 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Банки ужесточат требования к ипотечным заемщикам

Оформить ипотеку можно в любом офисе Сбера в Москве, при этом недвижимость может находиться в любом регионе России. Максимальная сумма кредита - 60 млн рублей, максимальный срок - 30 лет. Первоначальный взнос - от 20%.

Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что сегодня, средняя рыночная ставка по ипотеке составляет 8,2%, добавив, что к концу года эта цифра может вырасти до 9%. При этом по итогам 2021 года показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года.

Сейчас читают

Ипотека
02.08.2021

Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%

Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%

Средняя ставка по ипотеке к концу года может составить 8,5%-9%. Об этом сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Также по итогам 2021 года показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года

Ипотека
29.07.2021

Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Средний размер полной стоимости ипотечного кредита в России снизился до исторического минимума. В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие постарались заключить договор до конца месяца

ЖКХ
22.07.2021

Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

Переселенцев из аварийных домов защитят от переплат за коммуналку

ФАС разработала меры защиты переселяемых из аварийного жилья граждан от переплаты за услуги ЖКХ. Предлагается сравнивать платежи новоселов, переселившихся из аварийных домов, с декабрьскими платежами жителей соседних домов