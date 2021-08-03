СМИ: Один полицейский погиб в результате стрельбы у Пентагона

Ряд американских СМИ сообщили, что в результате стрельбы у здания Пентагона скончался один полицейский. Напомним, сегодня на остановке общественного транспорта, расположенной в непосредственной близости от здания оборонного ведомства США, раздалось несколько выстрелов. Район происшествия был оцеплен полицией и пожарными, а сотрудникам Пентагона в течение часа после инцидента было запрещено покидать или входить в здание.

Репортеры телеканала Fox, со ссылкой на анонимного источника из правоохранительных органов, сообщили, что стрелок был ликвидирован на месте сотрудниками Службы охраны Пентагона и полиции. Ранения при этом получили несколько человек. Как выяснилось позже, одним из раненых оказался офицер полиции, которого в тяжелом состоянии доставили в близлежащий госпиталь, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Журналист Fox News Том Фицджеральд опубликовал у себя в Twitter видео, на котором запечатлен момент, когда полицейский кортеж сопровождает фургон с телом убитого сегодня полицейского, выехавший из отделения неотложной помощи университетской больницы Джорджа Вашингтона. "Офицеры стояли по стойке смирно, отдавая честь", - подчеркнул журналист.