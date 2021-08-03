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03.08.2021 00:19
Рубрика: В мире

Сторонники Трампа потратили 8 млн долларов, чтобы оспорить итоги выборов

Фото: AFP/Olivier Douliery Фото: AFP/Olivier Douliery
Фото: AFP/Olivier Douliery

Политические комитеты, выступающие в поддержку Дональда Трампа, израсходовали с начала года около 7,9 миллиона долларов на поддержку экс-президента в попытках оспорить итоги выборов. Такие данные в понедельник распространил телеканал CNBC, ссылаясь на документы, направленные в Федеральную избирательную комиссию США.

Фото: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в выборах президента

Указанную сумму четыре комитета предоставили в первой половине 20221 года, пишет ТАСС. Известно, что часть денег была направлена на судебные разбирательства, которые касались итогов президентских выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года. Трамп и другие республиканцы заявляли о множестве нарушений при голосовании и активно обращались в суды с требованием о пересчете голосов. Однако их действия не имели успеха.

Часть средств пошла на оплату услуг юристов, которые представляли интересы Трампа в рамках процедуры импичмента. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу перед беспорядками, произошедшими шестого января в здании Капитолия. Импичмент предлагалось вынести задним числом, чтобы в будущем лишить Трампа возможности баллотироваться на пост президента. В итоге Сенат Конгресса США оправдал республиканца.

Между тем накануне Дональд Трамп заявил, что скоро представит новые доказательства многочисленных нарушений, имевших место во время выборов главы государства осенью прошлого года. "Есть значительные и безусловные доказательства этого", - подчеркнул Трамп. Он также обвинил американские СМИ в том, что они "делают все, что в их силах, чтобы не дать людям увидеть или прочитать о том, что на самом деле происходило".

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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