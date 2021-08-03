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03.08.2021 16:52
Рубрика: Власть

Святенко: Женщины смогут работать авиамеханиками с весны 2022 года

Текст: Дмитрий Гончарук

Возможность для женщин работать авиационными механиками и инженерами по техобслуживанию самолетов и вертолетов устранит несправедливость, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По инициативе сенатора Минтруд исключил эти две профессии из списка запрещенных для женщин.

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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ признает утратившим силу подпункт "б" пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Этот подпункт включает работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

Документ вступит в силу 1 марта 2022 года.

"Я искренне рада, что удалось устранить несправедливость, которая в прямом смысле слова ставила в тупик девушек, которые отучились по специальности инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов). Могу сказать точно, что приказ Минтруда - не просто разрешение на работу, это возможность заняться любимым делом, которым многие мечтали заниматься со студенческих лет", - приводит слова Святенко пресс-служба Совфеда.

Сенатор обратила внимание на то, что сейчас женщины могут отучиться в образовательных учреждениях гражданской авиации, но при этом получают дипломы по специальностям, по которым потом не могут работать, так как те включены в список работ с вредными и опасными условиями труда.

По ее словам, во время подготовки изменений в социальных сетях на эту инициативу откликнулось большое число женщин, которые получили гражданскую профессию авиационного инженера или техника, но не имеющих возможность работать по профессии на аэродроме.

Фото: РИА Новости
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Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда.

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