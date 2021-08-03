Святенко: Женщины смогут работать авиамеханиками с весны 2022 года

Возможность для женщин работать авиационными механиками и инженерами по техобслуживанию самолетов и вертолетов устранит несправедливость, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По инициативе сенатора Минтруд исключил эти две профессии из списка запрещенных для женщин.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ признает утратившим силу подпункт "б" пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Этот подпункт включает работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

Документ вступит в силу 1 марта 2022 года.

"Я искренне рада, что удалось устранить несправедливость, которая в прямом смысле слова ставила в тупик девушек, которые отучились по специальности инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов). Могу сказать точно, что приказ Минтруда - не просто разрешение на работу, это возможность заняться любимым делом, которым многие мечтали заниматься со студенческих лет", - приводит слова Святенко пресс-служба Совфеда.

Сенатор обратила внимание на то, что сейчас женщины могут отучиться в образовательных учреждениях гражданской авиации, но при этом получают дипломы по специальностям, по которым потом не могут работать, так как те включены в список работ с вредными и опасными условиями труда.

По ее словам, во время подготовки изменений в социальных сетях на эту инициативу откликнулось большое число женщин, которые получили гражданскую профессию авиационного инженера или техника, но не имеющих возможность работать по профессии на аэродроме.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда.