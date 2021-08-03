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03.08.2021 19:36
Рубрика: В мире

Устроивший стрельбу около Пентагона нейтрализован охраной

Текст: Юрий Чернов

Служба охраны Пентагона сообщила, что угроза объекту, которая была объявлена в связи со стрельбой рядом со зданием, ликвидирована. Сотрудникам разрешено входить и покидать здание оборонного ведомства. При этом, некоторые проходы в здание, включая тот, что расположен рядом с остановкой общественного транспорта, где произошла стрельба, остаются закрытыми, написала служба охраны в Twitter.

Фото: Gettyimages
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По неподтвержденной информации, несколько человек, включая сотрудника охраны, получили ранения. Об их состоянии не сообщается. Также сообщается об одном убитом.

"Место происшествия безопасно. Оно все еще классифицируется как действующее место преступления. Мы просим всех держаться подальше от входа в метро и автобусной платформы. Транспорт из Пентагона перенаправлен в Пентагон-Сити", - сообщили в охране ведомства. Ряд СМИ сообщили, что предполагаемый стрелок был ликвидирован сотрудником охраны Пентагона, но официального подтверждения этой информации еще не поступало.

Как отметил в Twitter журналист, редактор издания Military Time Говард Альтман, сотрудников Пентагона начали пускать внутрь. Тем временем на месте преступления продолжают работать полицейские, пожарные и медицинские службы.

Альтману удалось взять короткое интервью у одного из очевидцев. По словам мужчины, он находился на парковке в своей машине недалеко от того места, где все произошло. С его слов, он услышал примерно восемь выстрелов, после чего увидел как к месту стрельбы направились несколько машин полиции.

Видео: RT

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