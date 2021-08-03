В Киргизии задержан бывший премьер-министр по делу "Кумтора"

Сотрудники Государственного комитета нацбезопасности КР задержали экс-премьер-министра республики Темира Сариева. По данным спецслужбы, бывший глава правительства, занимавший эту должность в 2015-16 годах, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен ущерб.

- Госкомитет дополнительно доведет до общественности информацию о проводимом следствии по делу Кумтора, в том числе по эпизодам, инкриминируемым Темиру Сариеву, - объяснили в ГКНБ КР.

Ранее в Бишкек из Москвы прибыл первый президент республики Аскар Акаев. По его словам, он намерен находиться в стране в течение недели. Его цель - оказание помощи в расследовании коррупционных схем в деле "Кумтора".