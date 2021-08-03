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03.08.2021 15:02
Рубрика: Экономика

В ПФР разъяснили, кто не получит выплаты на школьников

Текст: Ольга Игнатова
Если российская семья живет за границей, то единовременную выплату на ребенка-школьника в размере 10 тысяч рублей она получить не сможет. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ по Москве и Московской области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Выплата предоставляется только семьям, постоянно проживающим в России и имеющим гражданство Российской Федерации. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ", - уточнили эксперты ПФР.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Там напомнили, что единовременные выплаты начались со 2 августа. Получить их можно по 31 декабря 2021 года. При этом подать заявление на выплату можно до 1 ноября 2021 года.

Предзаполненное заявление можно найти в личном кабинете на портале госуслуг. Можно лично обратиться в клиентскую службу ПФР, где помогут заполнить заявление. Если заявитель допустил ошибку при заполнении заявления, то необходимо дождаться ответа по данному заявлению, и повторно подать заявление с достоверными сведениями.

Почтовым переводом получить выплату нельзя. Она зачисляется на банковские карты любой платежной системы. Важно при этом помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Если заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, то в случае положительного решения средства будут перечислены без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление. При подаче заявления через портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же, напоминают эксперты.

В случае отказа заявителю направят письмо с обоснованием такого решения.

Там также напоминают, что выплата предоставляется на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет ребенку исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше 3 июля 2021 года.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам). Выплату могут получить не только родители, но и законные представители (усыновители, опекуны, попечители).

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

Выплата назначается на каждого ребенка в семье, подходящего по возрасту.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Декретные и пособия на ребенка

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