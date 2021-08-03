В турецких больницах остаются четверо пострадавших в ДТП россиян

"По данным туроператора "НТК Интурист", в больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии. Двоих из них сейчас перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже", - говорится в сообщении.

В нем добавляется, что всех остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Все туристы размещены в отеле в Сиде.

Кроме того, в ведомстве отметили, что родственники пострадавших смогут отправиться в Турцию, такую возможность им предоставил туроператор.

"Планируется, что первая группа родственников сможет вылететь в Турцию уже сегодня", - сказали в Ростуризме.

Авария произошла 2 августа, около 18:00. Автобус, перевозивший группу из 22 туристов из РФ, перевернулся по дороге в аэропорт. Водитель не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.