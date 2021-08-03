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03.08.2021 14:37
Рубрика: Экономика

В турецких больницах остаются четверо пострадавших в ДТП россиян

Текст: Юлия Акиньшина
В больницах остаются четверо россиян, пострадавших в ДТП в Турции накануне. Об этом говорится в сообщении на сайте Ростуризма.
Фото: Guven Yilmaz/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Guven Yilmaz/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Guven Yilmaz/Anadolu Agency via Getty Images

"По данным туроператора "НТК Интурист", в больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии. Двоих из них сейчас перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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В нем добавляется, что всех остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Все туристы размещены в отеле в Сиде.

Кроме того, в ведомстве отметили, что родственники пострадавших смогут отправиться в Турцию, такую возможность им предоставил туроператор.

"Планируется, что первая группа родственников сможет вылететь в Турцию уже сегодня", - сказали в Ростуризме.

Авария произошла 2 августа, около 18:00. Автобус, перевозивший группу из 22 туристов из РФ, перевернулся по дороге в аэропорт. Водитель не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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