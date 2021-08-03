Врач назвал причины госпитализации привитых от коронавируса

Причиной госпитализации после вакцинации от COVID-19 может стать высокая вирусная нагрузка. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Также попасть в больницу можно, если иммунитет не успел выработаться, а также из-за индивидуальных способностей организма или наличия иммуннокомпрометирующих факторов, которые мешают формировать антитела должного уровня.

При этом Шунков отметил, что каждый вакцинированный может чувствовать себя в безопасности только в том случае, если его окружение привито.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, что 98% госпитализированных с коронавирусом не прививались.