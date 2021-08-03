Вышел русский трейлер мини-сериала Netflix "Новый вишневый вкус"

В Сети опубликован локализованный трейлер мини-сериала Netflix "Новый вишневый вкус".

Сюжет размещён в 90-х годах прошлого века, но актуализирован донельзя: юная девушка, начинающий режиссёр, хочет снять фильм, но становится жертвой коварного продюсера, который "отнимает у неё единственное, что ей дорого". После этого героиня, которую играет звезда фильма "Алита: Боевой ангел" Роза Салазар, хочет только мести. И обращается по этому поводу к ведьмам.

В результате, сообщает подпись к ролику, она попадает "в полный галлюцинаций водоворот секса, магии, мести… и котят". На фоне бодренько играет Season of the Witch Донована.

Премьера - 13 августа.