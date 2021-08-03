Захарова: Эффективность российской вакцины от COVID-19 показал пример Сан-Марино

Пример Сан-Марино, использовавшего для вакцинации своего населения российскую вакцину "Спутник-V", показал Евросоюзу, что отечественный препарат действительно эффективен. Конечно, если подходить к этому вопросу с прагматической точки зрения и не политизировать его. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе всероссийского молодежного форума образовательного форума "Территория смыслов", трансляцию которого в Youtube вел канал RT.

Отвечая на один из вопросов участников форума, Мария Захарова отметила, что вопрос признания Евросоюзом сертификатов вакцинированных российским препаратом слишком политизирован. "Пример Сан-Марино показал всему Евросоюзу, что вакцина работает, если подходить к этому вопросу не с политизированных позиций, а с прагматических", - заявила дипломат.

Напомним, ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Европейская комиссия объявила о признании сертификатов вакцинации, выдаваемых в Сан-Марино. Это означает, что они будут действительны на всей территории ЕС и в государствах, входящих в Шенгенскую зону.