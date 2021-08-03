Общественно-государственный интеллектуальный блокчейн наполнят сведениями о правах на кинохронику, фотоархивы и документалистику

), как к инфраструктуре IPChain подключились сразу две компании - крупнейший в России архив кинохроники Net-Film и Госфильмофонд России. При этом Net-Film наполнит первую интеллектуальную блокчейн-инфраструктуру не только сведениями о собственной кинодокументалистике, но и данными о правах на аудиовизуальный контент Главного архивного управления Республики Татарстан и телекомпании ВИD. Отныне для приобретателей прав - тех, кто создает собственный контент, организует эфирное или интернет-вещание, упрощается не только поиск и просмотр материалов историко-культурного наследия, но и их дальнейшее легальное использование - лицензионные договора с правообладателями будут заключаться в цифровой форме "в один клик". Правообладатели же гарантированно получат причитающиеся им роялти.

Цифровая территория закона

Задача созданного по Указу президента РФ Центра заключается в сопровождении подключения к инфраструктуре IPChain корпоративных и публичных сервисов и платформ, принадлежащих частным и государственным компаниям.

Сведения о документальных фильмах, кинохронике, фото- и аудиоконтенте будут доступны в сети IPChain, там же можно будет заключить договоры на использование многообразного контента. Цифровые договоры теперь становятся самым простым законным и удобным способом получить право на показ хроники и видеоархивов при проведении интернет-трансляций или создании игрового и документального кино, компьютерных игр или рекламы.

По словам генерального директора Net-Film Марины Гридиной, основная цель подписанного с IPChain соглашения как раз и "заключалась в создании открытого онлайн-реестра, позволяющего выявить правообладателя на те или иные произведения, проверить легитимность оформленной лицензии на архивные материалы". При этом конфиденциальность покупателя лицензии будет максимально сохранена: "Он будет вправе сам выбрать, например, вариант частичного сокрытия информации о сделке, но сам ее факт останется общедоступной информацией".

"Все больше потребителей в российском аудиовизуальном бизнесе легально используют лицензионные материалы государственных архивов и фондов. Как правило, для этого они заключают цифровые договоры с правообладателями. Такие сделки не занимают много времени и уже стали приоритетным и удобным способом обеспечить защиту своих интеллектуальных прав в цифровой среде", - пояснил РГ президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский. По его мнению, вопрос защиты интеллектуальных прав в цифровой среде довольно остро стоит перед индустрией видеоконтента: "Режиссеры, продюсеры, клипмейкеры и другие создатели цифрового контента имеют все необходимые инструменты для правомерного оборота и монетизации произведений. Блокчейн-инфраструктура IPChain не только отвечает их запросам, но и расширяет возможности бизнеса - способствует формированию добавочной стоимости продукции, масштабированию проектов и выходу на внешние рынки". И первые 5 тысяч транзакций о правах и сделках уже размещены в IPChain.

Видеоконтент был выбран IPChain и Net-Film в качестве первой ласточки именно потому, что тут больше ясности с правообладателями. Например, Госархив Татарстана получил исключительные права на все хранящиеся у него фильмы (около 14 тысяч единиц) еще в 2003 году распоряжением Минимущества республики. Иное дело - музыка.

"Net-Film и IPChain могут помочь нам решить проблему с установлением правообладателей с помощью электронного реестра", - убежден замдиректора Государственного архива Республики Татарстан Сергей Горохов. - "У аудиоконтента может быть несколько правообладателей, к тому же автор может не дать согласия, например, на то или иное исполнение его произведения". Работы предстоит немало: одна только фонотека Госархива республики содержит 150 тысяч единиц учета, среди которых и песни, и мелодии, и целые передачи, - все, накопленное Гостелерадиокомпанией "Татарстан" с 1949 года.

Словом, работы с аудиоконтентом начнутся именно с создания каталога фонограмм (требуется добиться автоматического распознавания авторов). И в скором будущем станет возможным еще большая детализация цифровых контрактов, когда "одним кликом" можно будет получать лицензию не только на видеоматериалы, но и на аудиоконтент - как архивный, так и на музыку, содержащуюся в фильмах: "смарт-контакты" сами "отработают" получение нужных прав и взаиморасчеты с Российским авторским обществом, одной из аккредитованных организаций по управлению правами на коллективной основе.

Перспектива лидерства

На Западе существуют онлайн-площадки для торговли стоковыми фотографиями, видеоматериалами и музыкой, как, например, Shatterstock, но, по мнению экспертов, очевидно, что ни по масштабу, ни по грандиозности задач прозрачного и гибкого взаимодействия правообладателей и потребителей при управлении правами они не идут ни в какое сравнение с создаваемой в России системой интеллектуального блокчейна. Уже сейчас, на начальном этапе наполнения системы, массив того, что оказывается в открытом доступе благодаря сотрудничеству IPChain, Net-Film и Госфильмофонда, поражает - десятки тысяч оцифрованных кассет и отреставрированных хроник и архивных материалов.

Один только Государственный архив РТ - это более 8000 единиц хранения кинодокументов. И спрос на такой контент - огромный...

"В прошлом году архивная документалистика и фотохроники использовались даже на отчетных коллегиях министерств. Интересовали все исторические периоды - от начала XX века и до распада СССР. Особый интерес вызывают времена индустриализации (строительство КАМАЗа, Нижнекамской ГЭС и т.д.)", - пояснил РГ Сергей Горохов.

Что и говорить, архивные фонды республики комплектовались десятилетиями: первые киносеансы синематографа в Казани стали проходить еще в 1897 году (имеется, например, хроника постройки Романовского моста через Волгу, отснятая студией Ходжонкова), с 1918 года кинохроника стала регулярным явлением повседневной жизни, в 1932-1942 годах в республике работала Казанская студия кинохроники (Татарское отделение Союзкинохроники). С 1942 года Казанская студия перестала существовать, появился филиал Куйбышевской студии, это был крупный филиал, а в 1961 году он стал самостоятельным. И в Госархиве Татарстана осталось не только все, созданное в республике за столетие, но и кинохроники о событиях, происходивших в различных городах и весях нынешнего Приволжского федерального округа.

"Net-Film и IPChain помогают с организацией доступа к таким материалам для любого пользователя интернета", - заявил Горохов. И работа продолжается: Net-Film помогает с оцифровкой киноматериалов Казанской студии телевидения.

Смотреть - бесплатно, использовать - законно

Все пользователи смогут просмотреть контент, Net-Film и Госфильмофонда, сведения о правах на который зафиксированы IPChain бесплатно, но для коммерческого использования и получения видеоматериалов в высоком разрешении придется приобретать лицензию.

Доступ к заключению сделок в электронном реестре IPChain через сервисы Net-Film могут получить не только госархивы и кино- и телекомпании, но и любые владельцы прав на аудиовизуальные произведения, в том числе и физические лица: на портале Net-Film представляется возможность загружать любой видео- и фотоконтент. Условий два - заключение пользовательского соглашения и наличие всех необходимых документов, подтверждающих авторские права на контент. "Если мы увидим фотографию 1950-х годов, а владельцу 20-25 лет, то потребуем документы, подтверждающие наличие прав на использование фото", - пояснила Гридина. Иначе нельзя, ведь главная цель создания блокчейн-системы - в появлении в России чистого и прозрачного, с точки зрения работы с интеллектуальной собственностью, онлайн-пространства.

Зная, что россияне в повседневной жизни не слишком озабочены получением такого рода документов, можно не сомневаться, что пополнение контента будет вестись за счет профессиональных фотографов и видеооператоров. Но возможность для каждого человека ввести свой контент в оборот тоже есть - за счет использующих ту же сеть IPChain публичных сервисов, например nris.ru.

Не исключено, что интерес к системе будет расти по мере того, как реестр прав станет пополняться информацией о произведениях, находящихся в собрании Госфильмофонда. Поначалу документалистикой, а затем и игровым кино.

В Госфильмофонде объяснили "РГ", что главное, на что делается расчет при сотрудничестве с IPChain, - на перевод всех лицензионных сделок в цифровой формат при одновременном хранении подтверждающих записей в распределенном реестре IPChain. Кроме того, фонд приступил к тестированию использования систем для формирования автоматизированных типовых условий, цен и договоров, что со временем позволит максимально ускорить процесс получения лицензий.

В главном хранилище кинофильмов страны рассчитывают, что формирование распределенного реестра авторских прав позволит также автоматизировать мониторинг любых интернет-ресурсов на предмет нарушений авторских прав в отношении коллекций, принадлежащих Госфильмофонду. Не говоря уже об оперативном доступе к информации и статистике по критериям использования авторских прав (кому, когда, на какой срок и на какую территорию предоставлены права). В результате должна вырасти доступность государственных услуг, оказываемых Госфильмофондом, и информированность его пользователей, должен увеличиться объем внебюджетных поступлений от использования лицензий, а как следствие - объем отчислений авторам произведений.