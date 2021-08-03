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03.08.2021 12:06
Рубрика: Легковые авто

Женщина превысила скорость на 100 км/ч, опаздывая в туалет

Текст: Григорий Гомельчук

В британском графстве Дербшир полиция остановила внедорожник Mercedes-AMG G63, мчавшийся по трассе со скоростью 160-210 км/ч.

Фото: www.motor1.com
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Учитывая, что максималка на автомагистралях Великобритании ограничена 113 км/ч, получается, что белый "Гелик" летел с превышением почти на 100 км/ч. Как вы думаете, куда он так спешил?

Сидевшая за рулем дама сообщила полиции, что ей очень срочно нужно в туалет. Успела ли она туда - неизвестно, ведь машину за столь серьезное превышение скорости у нее сразу же изъяли. Кроме того, у женщины были лишь временные водительские права, которые подразумевают присутствие в салоне инструктора. Чтобы вернуть транспортное средство, ей теперь придется заплатить огромный штраф.

Кстати, Mercedes-AMG G63 - довольно странный автомобиль для начинающего водителя. Тяжелый внедорожник, оснащенный турбированным двигателем мощностью 577 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, максимальная скорость ограничена 220 км/ч.