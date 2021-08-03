Женщина превысила скорость на 100 км/ч, опаздывая в туалет

M1. Mercedes G Wagon spotted at excess speed. Varying between 100 and 130mph, measured to an average of 113mph. The unsupervised provisional licence holder driving it claimed she was driving fast as she needed the toilet. So fast she missed the services. Vehicle #Seized #Fatal4 pic.twitter.com/qIrWQhJ9ja — Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) July 28, 2021

В британском графстве Дербшир полиция остановила внедорожник Mercedes-AMG G63, мчавшийся по трассе со скоростью 160-210 км/ч.

Учитывая, что максималка на автомагистралях Великобритании ограничена 113 км/ч, получается, что белый "Гелик" летел с превышением почти на 100 км/ч. Как вы думаете, куда он так спешил?

Сидевшая за рулем дама сообщила полиции, что ей очень срочно нужно в туалет. Успела ли она туда - неизвестно, ведь машину за столь серьезное превышение скорости у нее сразу же изъяли. Кроме того, у женщины были лишь временные водительские права, которые подразумевают присутствие в салоне инструктора. Чтобы вернуть транспортное средство, ей теперь придется заплатить огромный штраф.

Кстати, Mercedes-AMG G63 - довольно странный автомобиль для начинающего водителя. Тяжелый внедорожник, оснащенный турбированным двигателем мощностью 577 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, максимальная скорость ограничена 220 км/ч.