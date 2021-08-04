Белорусские пограничники нашли на границе с Литвой тело мигранта

Об очередном конфликте, который зафиксирован на границе с Литвой, информирует в среду белорусский Telegram-канал "Пул Первого". Речь идет о шокирующем убийстве иракца, который возвращался из соседней страны.

О трагическом инциденте было оперативно доложено президенту Александру Лукашенко. Реакция руководства страны "последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию и опросить, в том числе, местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который затем умер на руках у пограничников)", - информирует ресурс. Кроме того, поставлена задача найти родственников погибшего, выдать им визы и оказать помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело.

Расследование и ситуация в целом находится на контроле у главы государства, сообщают новостные порталы.

Кстати, буквально накануне официальный Минск дал понять, что европейские чиновники и власти Литвы в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью. Именно Вильнюс заблокировал финансирование по подписанному с ЕС соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановил контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвал все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов.