В Минске ответили на обвинения в создании миграционного кризиса

"Голословными и противоречащими действительности" считают во внешнеполитическом ведомстве Беларуси обвинения представителей ЕС в создании белорусскими властями миграционного кризиса на границе с Литвой. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза журналистам, размещенном на сайте министерства.

Во-первых, пояснил дипломат, это противоречит действительности. "Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы", - констатировал он.

В Минске дали понять, что европейские чиновники и власти Литвы в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью. Именно Вильнюс заблокировал финансирование по подписанному с ЕС соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановил контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвал все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов.

"А высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, бросаясь голословными обвинениями, почему-то решил проигнорировать тот факт, что Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции. И это даже с учетом приостановки программ сотрудничества", - обратил внимание Глаз.

Он с сожалением констатировал, что предложения Беларуси, как и другие инициативы в важных для всех сферах, остались без ответа. И сейчас "не слышно ни одного голоса в ЕС в пользу диалога, направленного на совместное решение возникшей проблемы. Все ораторы также тщательно обходят истинные причины, провоцирующие массовые потоки нелегальных мигрантов из Ирака и иных стран, где у Запада имеются корыстные интересы. Беженцы и мигранты бегут в Евросоюз не только и не столько через Беларусь - таких маршрутов множество", - заметил пресс-секретарь.

Он уточнил, что, прежде всего, "мигранты бегут из разоренных войной районов в надежде найти свой новый, теплый, уютный, а главное - безопасный дом, а натыкаются на полицейское насилие, спираль Бруно и откровенную враждебность".

Рост миграционных потоков, по данным дипломата, Беларусь ощущает и на себе: пограничники в последнее время задержали гораздо больше нелегалов, нежели раньше. Да и многие государства Европы, в том числе не имеющие внешних границ, также фиксируют у себя рост числа нелегалов. "Но стонет и требует солидарности только Литва", - обратил внимание Глаз.

В белорусском МИД предположили: может быть, властям Литвы выгодно такое положение дел? "И в этом контексте совершенно понятны справедливые вопросы, которые литовская общественность совершенно обоснованно ставит своему правительству. Зато высокий представитель ЕС за пафосными фразами о правах человека и солидарности активно прячет очевидные факты "демократических" разгонов мирных акций протеста с чрезмерным использованием силы, а также выдворения мигрантов из Литвы, включая беременных женщин и детей, с применением оружия", - отметил пресс-секретарь министерства.

Видимо, это тот самый случай, когда кто-то пытается переложить свои проблемы с больной головы на здоровую, и Евросоюз неуклюже пытается использовать ситуацию на белорусско-литовской границе для демонстрации единства и солидарности, подчеркнул Анатолий Глаз.

За годы независимости, напомнил дипломат, РБ не раз делом подтверждала, что ее пограничные службы всегда ответственно подходят к своим международным обязательствам и к охране рубежей своей страны. "Беларусь всегда была и остается открытой к конструктивному сотрудничеству и диалогу для разрешения любых имеющихся трудных вопросов", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.