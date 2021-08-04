Более 3000 вопросов пришло от вузов в техподдержку программы "Приоритет 2030"

За месяц, что прошел с начала приема заявок на участие в программе "Приоритет 2030" было получено и обработано свыше 3 000 вопросов от вузов-кандидатов. О том, как идет работа с обращениями, "РГ" рассказал замдиректора "Социоцентра", оператора программы "Приоритет 2030" Сергей Зверев:

- Чтобы максимально эффективно организовать работу с поступающими от вузов вопросами, мы разделили их на две категории: частные и общие. Частные продолжаем отрабатывать в ручном режиме - даем индивидуально ответы и проводим видеоконсультации. А вот на основе общих вопросов провели несколько специальных вебинаров.

По словам Зверева, всего за месяц прошло семь таких мероприятий, к каждому вебинару подключались не менее 500 участников: интерес был очень высокий. Кроме того, по базовым вопросам на сайте программы размещено десять информационных материалов с разъяснениями. Это позволило вузам сэкономить время при подготовке заявок и избежать ошибок.

- Еще есть время - прием заявок заканчивается 6 августа, и мы продолжаем проводить консультации с вузами, - подчеркнул Сергей Зверев. - С завтрашнего дня колл-центр будет переведен в круглосуточный режим работы.