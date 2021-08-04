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Рубрика: В мире

Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского "ошибкой для страны"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил с критикой в адрес президента страны Владимира Зеленского. В эфире телеканала NewsOne политик призвал посмотреть на лица тех, кто сегодня диктует решения власти, в том числе на украинского лидера. "Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято... Это страшная ошибка для Украины", - цитирует Азарова РИА Новости.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Экс-премьер заявил также об отсутствии политической элиты в стране. Он привел в пример судей и прокуроров, которые незаконно преследуют лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Азаров заявил, что "более убогих физиономий" он не встречал. Он отметил, что хотелось бы интеллигентности, признаков мышления, сообразительности.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анатолий Бурмич выступил с заявлением, что Зеленский имеет отношение к "плану по уничтожению Украины", который предполагает превращение Украину в колонию, ссору украинцев с соседями, разрушение экономики, "забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное - уничтожить Украину как страну". Реализация плана, по словам Бурмича, началась с кампании по дискредитации Виктора Медведчука, который выступал против данного проекта.

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