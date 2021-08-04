Число жертв столкновения поездов в Чехии возросло до трех

Число погибших в результате столкновения пассажирских поездов на юго-западе Чехии увеличилось до трех человек. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Ранее сообщалось о гибели двух человек - машинистов столкнувшихся составов. Сейчас стало известно о гибели одной из пассажирок.

Кроме того, тяжелые ранения получили пять пассажиров - они находятся в больнице в критическом состоянии. Всего в ЧП пострадали более 40 человек. Среди раненых также три гражданина Германии - их автомобилями "скорой помощи" ФРГ доставили в больницы Баварии.

Ранее вице-премьер, глава минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что причиной инцидента стала невнимательность машиниста одного состава.