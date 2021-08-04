Оба машиниста столкнувшихся в Чехии поездов погибли

В результате столкновения пассажирских поездов на юго-западе Чехии погибли машинисты обоих составов. Об этом в беседе с газетой "Млада фронта Днес" заявил вице-премьер страны Карел Гавличек.

Кроме того, по его словам, один человек числится пропавшим без вести, пятеро пассажиров получили тяжелые ранения, еще трое - ранения средней степени тяжести. Всего в результате ЧП пострадали почти 40 человек.

Ранее Гавличек заявил, что столкновение произошло из-за невнимательности одного из машинистов, который проехал на запрещающий сигнал семафора.