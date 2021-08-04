Другой Volkswagen Jetta прошел через рестайлинг. Первые фото без камуфляжа

Volkswagen Bora - седан, аналогичный международной версии Jetta, который продаётся на рынке Китая. Весной 2018 года дебютировало новое поколение модели, а теперь СП Shanghai Volkswagen подготовило для него обновление.

Похоже, китайские клиенты становятся по своим предпочтениям ближе к европейским: хромированных деталей на новых машинах всё меньше.

На обновлённом VW Bora он исчез из отделки нижней части бампера, который, пройдя через рестайлинг получил "улыбку", со спрятанными в уголках противотуманными фарами. Оптика почти не изменилась по форме, но её внутреннее устройство новое. Решётка радиатора лишилась узора, напоминающего клетку для заключённых в трюме пиратского корабля.

Задняя часть изменена минимально: у фонарей новая архитектура, а у бампера, судя по всему, другая нижняя часть с отсутствующей имитацией выхлопных труб.

Моторная гамма останется прежней. Актуальная версия седана оснащается "атмосферником" 1.5 литра мощностью 113 л.с., а также турбомоторами 1.2 и 1.4 литра, имеющих отдачу 116 и 150 л.с.

Цены на Volkswagen Bora в Китае стартуют от 112 000 юаней (1 262 500 рублей) за базовую версию с безнаддувным агрегатом и с механической коробкой передач.

В России новый Volkswagen Jetta появился в мае 2020 года, поэтому ждать рестайлинга в ближайшее время точно не стоит. Цены на "Джетту" начинаются от 1 607 500 рублей.