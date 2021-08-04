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Фото: Кристиан Бэйл на съемках четвертого "Тора" в роли злодея

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    04.08.2021, 16:32
Текст:   Богдан Бобров

Вот что случается, когда отставной Бэтмен перебегает из стана DC в лагерь Marvel - он становится суперзлодеем.

Фото: WDSSPR
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В Сеть утекли фотографии со съемочной площадки фильма "Тор: Любовь и гром", на которых Папарацци впервые запечатлели Кристиана Бэйла в образе Горра Убийцы богов.

На данном этапе он выглядит просто как человек, завернутый в белую простынь. Похоже, все самое интересное добавят позже с помощью компьютерной графики на постпродакшне.

В оригинальных комиксах Горр - персонаж относительно молодой, дебютировал только в 2013 году. По характеру - очередная "обиженка", главная мотивация которого - отомстить всем богам за то, что они допустили смерть его семьи. В "расстрельный список" и попадет Тор-громовержец, которому на пару с Джейн Фостер предстоит разбираться со злопамятным инопланетянином.

Премьера картины "Тор: Любовь и гром" запланирована на весну следующего года.

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