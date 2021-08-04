Генпрокуратура направила иск о взыскании 126 млн долларов с Михаила Абызова

В Гагаринский суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры о взыскании с Михаила Абызова в пользу государства 126 млн долларов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Гагаринского суда предварительное заседание по этому иску заместителя Генпрокурора назначена на 12 августа. Речь идет о средствах, которые находятся на банковских счетах бывшего министра Открытого правительства, которые по мнению надзорного ведомства были получены незаконным путем.

В прошлом году Гагаринский суд уже удовлетворил рекордный антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Абызову. Он касался обращения в доход государства 32,5 млрд рублей. Это то имущество, в отношении которого бывший министр Открытого правительства не смог предоставить доказательств законного его приобретения.

Как сообщили в Генпрокуратуре, при поступлении на госслужбу Михаил Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о находящихся в его владении не менее пяти зарегистрированных на территории Кипра офшорных компаний.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, в период нахождения на госслужбе Абызов тайно от работодателя продолжал заниматься предпринимательской деятельностью. Как отметили в Генпрокуратуре, Абызов извлекал доходы от подконтрольных ему компаний, оформив их на подставных лиц и организовав на Кипре и в Москве теневые офисы в обычных квартирах.