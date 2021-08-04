Указ губернатора Ивановской области от 3 августа 2021 года № 116-уг О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Подпункт 10.14 пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования абзацев шестого - тринадцатого настоящего подпункта не распространяются на юридических лиц, граждан, предоставляющих услуги без оформления юридического лица, являющихся собственниками (балансодержателями) объектов экономики, инфраструктуры и социальной сферы, включенных в Реестр объектов экономики, инфраструктуры и социальной сферы, в которых все сотрудники, исполняющие профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте, имеют медицинские документы, подтверждающие наличие антител иммуноглобулина G (IgG) или прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в части работников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности на объектах экономики, инфраструктуры и социальной сферы, включенных в указанный реестр.".

2. В подпункте 11.1 пункта 11:

2.1. В подпункте "б":

в абзаце первом после слов "культурно-досуговых учреждениях" дополнить словами ", кинотеатрах (кинозалах), музеях, выставочных центрах";

абзац четвертый дополнить словами ", либо документа о прохождении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию".

2.2. Подпункт "г" дополнить словами ", либо документа о прохождении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию".

Губернатор Ивановской области С.С. Воскресенский







