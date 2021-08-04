Как ОПЕК+ поможет снизить биржевые цены на бензин

Биржевая цена на бензин АИ-92 побила на торгах 3 августа очередной рекорд стоимости, поднявшись выше 57,6 тысячи рублей за тонну. Вероятно, это ускорит введение запрета на экспорт из России бензина на три месяца, анонсированный ранее минэнерго. Но биржевые котировки моторного топлива скорее всего начнут снижаться и без его введения, хотя и не потянут за собой цены на АЗС.

Цены на нефть исчерпали запас для роста. Если они просядут, то снизится стоимость нефтепродуктов в Европе, за которыми тянулись с начала года биржевые цены на бензин в России. Котировки барреля уже отошли от своих максимумов. Сейчас речь идет о том, смогут ли они удержаться выше 70 долларов, а не о преодолении отметки в 80 долларов.

Участники ОПЕК+ с августа ежемесячно будут увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, уменьшая дефицит нефти на рынке. В Китае, второй стране мира по потреблению нефти, зафиксировано замедление роста производственной активности, что неминуемо ведет к снижению спроса на "черное золото". Кроме этого, высокие цены на сырье вызывают все большее раздражение у крупнейших его потребителей - США, Китая и Индии, поскольку сдерживают восстановление их экономик. И если в США это пока не вылилось в конкретные меры, то Китай и Индия допустили распродажу своих нефтяных запасов. Совокупные объемы выбрасываемой на рынок нефти пока не велики - до 60 млн баррелей. Но в перспективе, только у Китая в нефтехранилищах находится более 1 млрд баррелей.

Снижение мировых котировок на нефть и нефтепродукты приведет к падению цен экспортного паритета (экспортные цены с учетом доставки. - "РГ"), поясняет старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Например, при снижении котировок Urals на 5 долларов цены экспортного паритета на бензин и дизельное топливо с учетом демпфера снизятся примерно на 1,1-1,2 тысячи рублей за тонну. Это уменьшит давление на внутренние цены и может привести к небольшому снижению биржевых котировок.

Но несмотря на вероятность такого сценария, на розничном рынке автотопливо не подешевеет. В краткосрочной перспективе отсутствуют предпосылки для снижения цен в рознице, считает Тыртов. По его мнению, причиной этого являются убытки значительной части АЗС. В случае снижения нефтяных котировок на 5-10 долларов эти убытки будут минимизированы, однако возможностей для снижения розничных цен у АЗС по-прежнему не будет.

Цены на нефть исчерпали резервы для роста. Теперь вопрос в том, удержатся ли они выше 70 долларов

Аналогичную точку зрения высказала руководитель проектов "ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. Торговля на АЗС бензином АИ-92 в среднем убыточна с начала года, а АИ-95 и дизтопливом - с июня. При сохранении ограничений для роста розничных цен уровнем инфляции АЗС даже в условиях падения оптовых цен не пойдут на снижение цен в рознице, считает эксперт.

По ее словам, похожая ситуация с сохранением уровня цен в рознице при обвале оптовых уже была. В марте 2020 года средняя оптовая стоимость автобензина сократилась на 4% относительно предыдущего месяца, а в апреле - еще на 14%. При этом средняя розничная цена на продукт сохранялась три месяца неизменной.