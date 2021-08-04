Как ОПЕК+ поможет снизить биржевые цены на бензин

Цены на нефть исчерпали запас для роста. Если они просядут, то снизится стоимость нефтепродуктов в Европе, за которыми тянулись с начала года биржевые цены на бензин в России. Котировки барреля уже отошли от своих максимумов. Сейчас речь идет о том, смогут ли они удержаться выше 70 долларов, а не о преодолении отметки в 80 долларов.
Участники ОПЕК+ с августа ежемесячно будут увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, уменьшая дефицит нефти на рынке. В Китае, второй стране мира по потреблению нефти, зафиксировано замедление роста производственной активности, что неминуемо ведет к снижению спроса на "черное золото". Кроме этого, высокие цены на сырье вызывают все большее раздражение у крупнейших его потребителей - США, Китая и Индии, поскольку сдерживают восстановление их экономик. И если в США это пока не вылилось в конкретные меры, то Китай и Индия допустили распродажу своих нефтяных запасов. Совокупные объемы выбрасываемой на рынок нефти пока не велики - до 60 млн баррелей. Но в перспективе, только у Китая в нефтехранилищах находится более 1 млрд баррелей.
Снижение мировых котировок на нефть и нефтепродукты приведет к падению цен экспортного паритета (экспортные цены с учетом доставки. - "РГ"), поясняет старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Например, при снижении котировок Urals на 5 долларов цены экспортного паритета на бензин и дизельное топливо с учетом демпфера снизятся примерно на 1,1-1,2 тысячи рублей за тонну. Это уменьшит давление на внутренние цены и может привести к небольшому снижению биржевых котировок.
Но несмотря на вероятность такого сценария, на розничном рынке автотопливо не подешевеет. В краткосрочной перспективе отсутствуют предпосылки для снижения цен в рознице, считает Тыртов. По его мнению, причиной этого являются убытки значительной части АЗС. В случае снижения нефтяных котировок на 5-10 долларов эти убытки будут минимизированы, однако возможностей для снижения розничных цен у АЗС по-прежнему не будет.
Аналогичную точку зрения высказала руководитель проектов "ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. Торговля на АЗС бензином АИ-92 в среднем убыточна с начала года, а АИ-95 и дизтопливом - с июня. При сохранении ограничений для роста розничных цен уровнем инфляции АЗС даже в условиях падения оптовых цен не пойдут на снижение цен в рознице, считает эксперт.
По ее словам, похожая ситуация с сохранением уровня цен в рознице при обвале оптовых уже была. В марте 2020 года средняя оптовая стоимость автобензина сократилась на 4% относительно предыдущего месяца, а в апреле - еще на 14%. При этом средняя розничная цена на продукт сохранялась три месяца неизменной.