Как переезд "Газпрома" скажется на бюджетах Москвы и Петербурга

Смена адреса регистрации компании не влияет напрямую на распределение налогов между бюджетами регионов. Об этом заявил директор Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин, комментируя переезд "Газпрома" из Москвы в Санкт-Петербург.

"Что влияет, так это учет Единой газотранспортной системы как единого объекта недвижимого имущества на балансе ее владельца. Если система останется на балансе головного офиса, очень существенная часть налога на прибыль, исчисляемая в рамках соответствующей консолидированной группы налогоплательщиков по формуле (доля субъекта определяется как 1/2 доли в основных средствах, приходящаяся на субъект, и 1/2 доли - в среднесписочной стоимости или фонде оплаты труда, приходящейся на субъект) в соответствии с правилами статьи 288-й Налогового кодекса, "переедет" из московского бюджета в петербургский. Если же (что куда менее вероятно) единая газотранспортная система останется на балансе московского филиала, то ничего не поменяется", - пояснил эксперт "Российской газете".

Переезд в Санкт-Петербург "Газпром" начал десять лет назад, когда свой головной офис туда перевела компания "Газпром нефть". После этого переезжать стали и другие подразделения.