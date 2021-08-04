"Газпром" сменил "прописку"

"Газпром" официально сменил место регистрации компании с Москвы на Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Новый адрес компании - г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1 (МФК "Лахта Центр"). Здесь будет располагаться новая штаб-квартира головной компании", - говорится в сообщении "Газпрома".

В пресс-службе уточнили, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу внесла изменения в сведения об адресе ПАО "Газпром", содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Переезд в Санкт-Петербург "Газпром" начал десять лет назад, когда в город на Неве свой головной офис перевела компания "Газпром нефть". После этого переезжать стали и другие подразделения.

В июле "Газпром" обогнал Сбербанк по рыночной капитализации и возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний.

При этом, по данным Forbes, в 2020 году газовая компания, которая до этого была самой прибыльной на российском рынке, не вошла даже в тройку. "Газпром" занял лишь пятое место с показателем чистой прибыли 1,3 триллиона рублей. Ухудшение позиций компании эксперты объяснили падением цен на газ.