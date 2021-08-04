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Рубрика: В мире

МИД Ирана отверг причастность военных страны к инцидентам с судами

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически отверг предположения, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах. Так дипломат отреагировал на сообщения ряда западных СМИ.

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Он предостерег, что в прессе могут "появляться ложные новости" относительно причастности Ирана, пишет ТАСС. В своем Twitter Хатибзаде написал, что "сообщения о последовательных инцидентах с судами в Персидском заливе и регионе в целом выглядят крайне подозрительными". Он подчеркнул, что Иран привержен региональной стабильности и безопасности на море, а также готов предложить свою помощь в случае любых морских аварий.

Ранее СМИ сообщили, что четыре танкера, возможно, были захвачены вооруженными людьми в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. По данным Associated Press, от судов Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss практически в одно время поступили сообщения о потере "возможности управляться". При этом телеканал Sky News сообщил о захвате в Оманском заливе панамского танкера Asphalt Princess, на его борт якобы поднялась группа вооруженных людей. Позже появилась информация, что Asphalt Princess начал движение к территориальным водам Ирана.

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