Мишустин: Гаражная амнистия должна пройти с комфортом для россиян

Гаражная амнистия должна пройти четко и без сбоев, и россияне должны с комфортом оформить эти объекты в упрощенном порядке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Закон об упрощенном порядке оформления гаражей и земельных участков под ним вступит в силу с 1 сентября.

"Те, кто много лет имел такое неоформленное строение, смогут все это легализовать, и сделать это быстро и качественно", - подчеркнул Мишустин. Обращаясь к главе Росреестра, он попросил "внимательно отнеслись к тому, чтобы организовать эту работу с точки зрения комфорта для людей, четко и без сбоев".

Олег Скуфинский заверил, что ведомство полностью готово к реализации закона. С руководством каждого региона Росреестр подписал дорожную карту действий в этом направлении. А для граждан выпустили методичку, которая объясняет, как действует амнистия.

"Не дожидаясь вступления закона в силу, мы провели инвентаризацию всех гаражей совместно с регионами, - продолжил глава ведомства. - Как только закон вступит в силу, мы будем сопровождать по сути каждую сделку".

По словам Скуфинского, о такой работе в Росреестре договорились со всеми губернаторами. Кроме того, он лично обратился ко всем главам регионов с просьбой ограничить стоимость кадастровых работ. "Такие полномочия есть", - отметил собеседник Мишустин.

В целом же новый порядок существенно облегчит процедуру оформления гаражей, уверен он. "До принятия закона человеку нужно было около года доказывать свои права в суде, тратить на это порядка 50 тыс. рублей, - напомнил Скуфинский. - Сейчас это можно сделать быстро и без барьеров".