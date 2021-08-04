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Рубрика: В мире

Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с Россией

Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии", известная своей поддержкой прямого диалога между Москвой и Тбилиси, написала открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина. В послании содержится просьба о помощи в нормализации отношений между двумя странами.

Фото: Александр Климчук/ТАСС
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию в Facebook одного из лидеров партии Ирмы Инашвили. По ее словам, содействие также крайне необходимо в организации российско-грузинских медиа, культурных и социальных проектов. Все это будет способствовать пониманию того, что "единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", убеждены авторы.

Инашвили также отметила, что грузинские власти лишь создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, в реальности же они пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений. Подпись под открытым письмом оставили экс-депутаты грузинского парламента, а также офицеры грузинских вооруженных сил в отставке.

Ранее сообщалось, что российская сторона готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Однако он затруднился назвать конкретные сроки.

Грузино-российские отношения обострились в июне 2019 года после того, как у здания парламента в Тбилиси произошел антироссийский митинг. Поводом для него стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в стенах парламента Грузии. Согласно указу президента России Владимира Путина, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса приостановить полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

В мире экс-СССР Грузия Отношения России и Грузии

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