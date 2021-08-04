Памфилова: Почти половина членов избиркомов привита от коронавируса

К 4 августа 47% сотрудников избирательных комиссий вакцинировались от COVID-19, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"В общей сложности из почти 900 тысяч нашей армии членов комиссий по всей стране вакцинировано уже 47%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Председатель также ЦИК отметила, что более чем в 40 субъектах вакцинировано свыше половины сотрудников избиркомов. Есть несколько регионов, где привито свыше 80% членов комиссий.

Ранее Памфилова заявляла, что вакцинация сотрудников избиркомов является сугубо добровольной, а Центризбирком работает методом убеждения, а не принуждения.