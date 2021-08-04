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Рубрика: Digital

Представлены новые смартфоны от Google

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Столичный выпуск № 174(8525)
Google показала новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а также представила новый мобильный чип под названием Tensor. Об этом сообщает издание The Verge.

Новый чип позволит компании улучшить качество вычислительной фотографии, системы распознавания речи и многое другое. Компания будет конкурировать с такими крупными производителями чипов, как Apple, Qualcomm и Samsung. В мобильный процессор от Google встроят модуль для операций с искусственным интеллектом и чип Titan M2, отвечающий за безопасность. Остальные элементы компания пока предпочла оставить в тайне.

Фото: utah778 / istock
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По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, представленные новинки вряд ли станут массовыми. "Google позиционирует свои смартфоны как флагманские, следовательно, цена будет на уровне iPhone 12 Pro/Pro Max и Galaxy S21 Ultra. С большой долей вероятности компания будет продавать свои устройства только в определенных странах, как это было с предыдущими поколениями этих девайсов - в частности, Pixel 5 официально продается только в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Японии, Тайване и Австралии", - полагает Муртазин.

Выход смартфонов ожидается в сентябре.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Google

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