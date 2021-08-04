Пушков сравнил заявление Зеленского о Крыме с его прежними юморесками

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал смешным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет русским, а все его жители якобы скоро вернутся к себе домой.

Это не менее смешно, чем его собственные прежние юморески, написал российский политик в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, о любви Украины лучше спросить жителей полуострова, которые прекрасно видели, что из Крыма выкачивали все и при этом ничего в него не вкладывали.

Более того, Киев всегда негативно относился к Крыму из-за его про-российских настроений и русского начала. Пушков подчеркнул, что Крым был пасынком Украины, пока не вернулся на свою настоящую Родину.

То, как на деле проявляет "любовь" к полуострову украинский президент, больше похоже на геноцид, отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид", - заявил Володин. Он призвал задуматься, что могло быть с жителями Крыма без продовольствия и воды.