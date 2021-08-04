Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Валерия Башкирова обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц. По данным следствия, 16 июля 18-летняя студентка за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе троих маленьких детей, двое из которых скончались от полученных травм.