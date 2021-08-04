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04.08.2021 15:08

В Удомле начали строить лучший в Верхневолжье баскетбольный стадион

Современная площадка для занятий баскетболом будет построена в физкультурно-оздоровительном комплексе Калининской АЭС (г. Удомля) осенью этого года при поддержке Центра современных спортивных технологий АО "Концерн Росэнергоатом".
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Новый объект будет оснащен специализированным покрытием, выдерживающим температурные перепады от -50ºС до +50ºС, раздевалками, табло, зрительскими трибунами, искусственным освещением. Дренажная система позволит играть сразу после дождя без ущерба для покрытия.

Фото: Калининская АЭС
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"Удомля славится своими баскетбольными традициями, поэтому для спортсменов наличие современной базы имеет важное и определяющее значение, - сказала начальник ФОСК Анна Дегтярева. - Новая площадка станет лучшей в Тверском регионе".

Новый спортивный объект позволит проводить тренировки и соревнования под открытым небом в максимально комфортных условиях с мая по октябрь.

Мини-стадион возводится в рамках реализации социально-спортивного проекта "Планета баскетбола - оранжевый атом". Этот проект стартовал в атомных городах шесть лет назад с целью продвижения и развития массового спорта.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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