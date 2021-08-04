Врач: Донор может сдавать кровь через месяц после вакцинации от COVID-19

Донор может сдавать кровь уже через месяц после вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.

По ее словам, если человек переболел COVID-19 (при условии, что у него не было тяжелой пневмонии), то, как и при респираторном заболевании, можно сдавать кровь уже через месяц после выздоровления. "При вакцинации тоже через месяц после последней вакцины, если она двухкомпонентная", - цитирует Майорову РИА Новости.

Свердловская область стала лидером по количеству почетных доноров. За пять месяцев 2021 года там зарегистрировано 457 граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", сообщила в июле пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. Следом идут Нижегородская область (371), Москва (336) и Челябинская область (257).