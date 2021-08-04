Жительница Ярославля обманула знакомых на 54 миллиона рублей

В Ярославле в суд направлено уголовное дело о мошенничестве более чем на 54 миллиона рублей. В региональном УМВД рассказали, что 35-летняя злоумышленница действовала с апреля 2017 года по июль 2019-го.

- Она входила в доверие к людям, устанавливала с ними дружеские отношения, позиционировала себя как владелицу нескольких магазинов по продаже алкогольной продукции, каковой на самом деле не являлась, и путем обмана и злоупотребления доверием совершала хищение денежных средств, - пояснила официальный представитель регионального УМВД Анна Назимова.

Под предлогом развития бизнеса дама просила в долг крупные суммы, обещая вернуть с процентами - от 4 до 30 процентов ежемесячно. Причем для укрепления к себе доверия "бизнесменша" поначалу действительно возвращала долги с обещанными процентами. Но, получив в свое распоряжение более крупные суммы, платить по счетам она перестала.

- В дальнейшем обвиняемая от уплаты долгов отказывалась, всячески оттягивая срок возвращения денег под различными предлогами. А чтобы займодатели не сомневались в ее добропорядочности, она оформляла и переоформляла заемные отношения рукописными расписками и договорами займа, - говорит Анна Назимова.

По данным полиции, от действий мошенницы пострадали восемь человек, общий ущерб составил 54 миллиона 422 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.