Для жителей Сахалина запустили чартеры в Москву

На Сахалине объявили о запуске чартерных авиарейсов в Москву. Полетная программа стартует 8-го августа и продлится до 5-го сентября, сообщила пресс-служба областного министерства туризма.

Эти экскурсионные туры стали продолжением чартерной программы из Москвы на остров, которую запустили в июле при содействии Ростуризма и региональных властей.

- Когда чартерная программа на Сахалин только готовилась к запуску, местные жители попросили и им дать возможность за небольшие деньги слетать столицу и познакомиться с ее достопримечательностями. Поэтому мы и разработали для сахалинцев доступные туры в Москву, - рассказал представитель туроператора, занимающегося организацией перелетов.

Туристические чартеры будут вылетать с Сахалина по воскресеньям. Дальневосточникам предлагают программу "Привет, Москва!" в трех форматах: "лайт", "стандарт" и "комфорт". Тур длится семь дней и включает перелет, проживание, трансферы и экскурсии. Стоимость минимального пакета - 40 800 рублей.