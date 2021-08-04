На борьбу с пожарами в Якутии минобороны отправит сводный отряд

В Якутию из Хабаровска направляется сводный отряд инженеров Восточного военного округа (ВВО) численностью около 130 военнослужащих, а также тяжелая техника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"Военнослужащие отдельной инженерной бригады ВВО, дислоцированной в Хабаровском крае, приступили к погрузке на железнодорожные платформы спецтехники для переброски в Республику Саха (Якутия). Из Хабаровска в Якутию для оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки будет доставлено до 20 единиц инженерной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы и автомобильные тягачи", - говорится в сообщении.

Самолетами военно-транспортной авиации в Якутию перебросят 130 инженеров ВВО.

Решение об усилении группировки военного ведомства в республике, где бушуют лесные пожары, принято после обращения главы региона Айсена Николаева.

"Помощь в тушении лесных пожаров в Якутии продолжают оказывать экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с выливными авиационными приборами и экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации Восточного военного округа", - добавили в военном ведомстве.