В двух поселках Хабаровского края сняли карантин по COVID-19

В двух населенных пунктах на севере Хабаровского края отменили карантин, введенный в июне из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба правительства региона после очередного заседания краевого оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет о селе Вострецово Охотского района и поселке Де-Кастри Ульчского района. Ограничительные мероприятия, введенные постановлением краевого правительства, там действовали с 11-го и 25-е июня соответственно.

По данным регионального управление Роспотребнадзора, в крае отмечается небольшое снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако он остается достаточно высоким.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 66394 случая COVID-19, 59890 человек выздоровело.