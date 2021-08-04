В Приамурье создали 3D-макет Албазинского острога

Масштабная модель старинной крепости XVII века появилась в научном музее Амурского госуниверситета. Специалисты с помощью документов и археологических данных воссоздали возможный облик Албазинского острога.

Макет напечатали на 3D-принтере и выполнили из серого пластика в масштабе 1:72. Его специально не стали раскрашивать, чтобы зритель мог сконцентрировать внимание на деталях.

Три столетия назад

У первого русского поселения на Амуре Албазина было несколько ипостасей - его неоднократно строили и разрушали. В 1651 году Ерофей Хабаров занял городок даурского князя Албазы, перезимовал на его месте и ушел. В 1665 году группа беглых казаков во главе с Никифором Черниговским основала здесь же острог, названный Албазинским. Это место привлекло русских поселенцев, городок стремительно развивался. И в 1680-е годы (конкретную дату историки еще уточняют) он стал центром Албазинского воеводства, которое контролировало обширные территории современной Амурской области и части Хабаровского края.

Тогда же вокруг существовавшей с 1660-х годов крепости построили более внушительный острог, готовясь к грядущему нападению войск империи Цин. Маньчжуры действительно пришли в 1685 году, после непродолжительной осады крепость пала и была разрушена до основания. Русские вскоре вернулись и отстроили ее заново - но уже более укрепленную, способную выдержать атаки артиллерии. На следующий год началась новая цинская осада, более продолжительная. Защитники выстояли и крепость не сдали. Но по условиям Нерчинского мирного договора острог был разрушен и оставлен, русские ушли из Приамурья. Когда Россия вернулась на Амур уже в XIX веке, поселенцы снова обосновались на месте древней крепости - ныне на этом месте расположено село Албазино Сковородинского района Амурской области.

Помощь из Конгресса

Специалисты создали модель острога образца 1685 года - того, что быстро разрушили в результате первой осады. Так вышло, что именно по нему сохранилось больше всего источников. Особенно помог маньчжурский рисунок осады крепости, найденный в библиотеке Конгресса США.

- Я проанализировал все имеющиеся в доступе данные, - рассказал краевед, консультант научного музея АмГУ Владимир Трухин. - Это как введенные в научный оборот документы, так и около 50 источников, которые не были ранее опубликованы. Я их все изучил и выделил места, где упоминаются какие-либо строения Албазинского острога, укрепления. Кроме того, у нас есть два маньчжурских описания Албазинского острога. Плюс изображения острога на картах Ремезова (Семен Ремезов - знаменитый русский картограф, живший в XVII-XVIII веках. - Прим. авт.). Хотя они там пиктографические и очень мелкие, но какую-то информацию несут. И самое главное - маньчжурский рисунок, изображающий оборону Албазинского острога.

Были приняты во внимание и данные археологии - первые экспедиции прошли еще в 1970-е, раскопки продолжаются по сей день.

По словам Владимира Трухина, самой простой частью реконструкции было воссоздание военной части острога. Стены и соответствующие сооружения достаточно подробно описаны в документах. А самым сложным было "наполнить" острог административными и хозяйственными постройками, о факте существования которых было известно по документам. Именно тут большую помощь исследователям оказал маньчжурский рисунок. С его помощью выявили предположительное местоположение "малого" острога Никифора Черниговского, церкви, торговых рядов, воеводского двора, съезжей избы (это административное здание, где работали чиновники) и прочих строений. Их облик воссоздали по известным аналогам из других русских острогов. Но осталась часть крепости, которую на маньчжурском рисунке из-за выбранного художником ракурса не было видно.

- Мы знали, что в остроге были выборные целовальники, которые занимались оценкой пушнины, принимали государево зерно, - рассказывает Владимир Трухин. - Поэтому предположили, что там располагалась "таможенная зона". Здесь мы также разместили два амбара, которые могли быть местом для временного хранения "нерастаможенных" товаров.

Печать макета заняла примерно полгода. Теперь модель размером 2 на 2 метра можно увидеть в научном музее АмГУ.

Сколько у нас острогов

Албазинский острог не впервые привлек внимание исследователей и реконструкторов.

В 2017 году в рамках фестиваля "Времена и эпохи. Пограничная битва", прошедшего в московском парке Коломенское, появился "малый" острог Никифора Черниговского. То есть ипостась Албазина образца 1665 - начала 1680-х. Правда, с его помощью реконструировали вовсе не битву на восточных рубежах, а сражение между московскими стрельцами и крылатыми гусарами Речи Посполитой. Коломенский острог вскоре разобрали. Сейчас его можно увидеть в кадрах документального фильма "Албазинские скаски", снятого по инициативе руководителя Албазинской археологической экспедиции, московского археолога Андрея Черкасова.

В том же 2017 году "Албазин" появился на острове Русский во Владивостоке. Под него стилизовали павильон Амурской области на Восточном экономическом форуме.

Узнать, как жили наши предки в Албазине, интересно и взрослым, и детям. Фото: АмГУ

Четыре года назад собственный "Албазин", вдохновленный крепостью версии Никифора Черниговского, появился в Хабаровске. В таком стиле построили "Музей живой истории" клуба исторической реконструкции "Рось". Как рассказал "РГ" руководитель клуба Юрий Квитков, музей действует по сей день и понемногу пополняется экспонатами.

И наконец, полноразмерная копия Албазинского острога (также версии Никифора Черниговского) находится в парке "Патриот" на окраине Благовещенска. Ее открыли в нынешнем году. Албазин открыт как для самостоятельного бесплатного посещения, так и для платных экскурсий.

Первопечатники

В ходе работы по созданию масштабной модели Владимир Трухин взял на себя исторические изыскания. Общее руководство осуществлял заведующий кафедрой религиоведения и истории АмГУ Андрей Забияко. Компьютерной реконструкцией руководил глава лаборатории моделирования, обработки информации и управления Илья Еремин. Непосредственно моделирование проводил Алексей Нацвин, на данный момент уже защитивший магистерскую степень. При создании экспозиции были задействованы дизайнеры под руководством декана факультета дизайна и технологий университета Елены Коробий.

Самым сложным было "наполнить" напечатанный макет острога административными хозяйственными постройками: поставить в нем церковь и торговые ряды, двор воеводы и съезжую избу, амбары и прочие строения.