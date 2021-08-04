В Приамурье создали 3D-макет Албазинского острога

Макет напечатали на 3D-принтере и выполнили из серого пластика в масштабе 1:72. Его специально не стали раскрашивать, чтобы зритель мог сконцентрировать внимание на деталях.
Три столетия назад
У первого русского поселения на Амуре Албазина было несколько ипостасей - его неоднократно строили и разрушали. В 1651 году Ерофей Хабаров занял городок даурского князя Албазы, перезимовал на его месте и ушел. В 1665 году группа беглых казаков во главе с Никифором Черниговским основала здесь же острог, названный Албазинским. Это место привлекло русских поселенцев, городок стремительно развивался. И в 1680-е годы (конкретную дату историки еще уточняют) он стал центром Албазинского воеводства, которое контролировало обширные территории современной Амурской области и части Хабаровского края.
Тогда же вокруг существовавшей с 1660-х годов крепости построили более внушительный острог, готовясь к грядущему нападению войск империи Цин. Маньчжуры действительно пришли в 1685 году, после непродолжительной осады крепость пала и была разрушена до основания. Русские вскоре вернулись и отстроили ее заново - но уже более укрепленную, способную выдержать атаки артиллерии. На следующий год началась новая цинская осада, более продолжительная. Защитники выстояли и крепость не сдали. Но по условиям Нерчинского мирного договора острог был разрушен и оставлен, русские ушли из Приамурья. Когда Россия вернулась на Амур уже в XIX веке, поселенцы снова обосновались на месте древней крепости - ныне на этом месте расположено село Албазино Сковородинского района Амурской области.
Помощь из Конгресса
Специалисты создали модель острога образца 1685 года - того, что быстро разрушили в результате первой осады. Так вышло, что именно по нему сохранилось больше всего источников. Особенно помог маньчжурский рисунок осады крепости, найденный в библиотеке Конгресса США.
- Я проанализировал все имеющиеся в доступе данные, - рассказал краевед, консультант научного музея АмГУ Владимир Трухин. - Это как введенные в научный оборот документы, так и около 50 источников, которые не были ранее опубликованы. Я их все изучил и выделил места, где упоминаются какие-либо строения Албазинского острога, укрепления. Кроме того, у нас есть два маньчжурских описания Албазинского острога. Плюс изображения острога на картах Ремезова (Семен Ремезов - знаменитый русский картограф, живший в XVII-XVIII веках. - Прим. авт.). Хотя они там пиктографические и очень мелкие, но какую-то информацию несут. И самое главное - маньчжурский рисунок, изображающий оборону Албазинского острога.
Были приняты во внимание и данные археологии - первые экспедиции прошли еще в 1970-е, раскопки продолжаются по сей день.
По словам Владимира Трухина, самой простой частью реконструкции было воссоздание военной части острога. Стены и соответствующие сооружения достаточно подробно описаны в документах. А самым сложным было "наполнить" острог административными и хозяйственными постройками, о факте существования которых было известно по документам. Именно тут большую помощь исследователям оказал маньчжурский рисунок. С его помощью выявили предположительное местоположение "малого" острога Никифора Черниговского, церкви, торговых рядов, воеводского двора, съезжей избы (это административное здание, где работали чиновники) и прочих строений. Их облик воссоздали по известным аналогам из других русских острогов. Но осталась часть крепости, которую на маньчжурском рисунке из-за выбранного художником ракурса не было видно.
- Мы знали, что в остроге были выборные целовальники, которые занимались оценкой пушнины, принимали государево зерно, - рассказывает Владимир Трухин. - Поэтому предположили, что там располагалась "таможенная зона". Здесь мы также разместили два амбара, которые могли быть местом для временного хранения "нерастаможенных" товаров.
Печать макета заняла примерно полгода. Теперь модель размером 2 на 2 метра можно увидеть в научном музее АмГУ.
Сколько у нас острогов
Албазинский острог не впервые привлек внимание исследователей и реконструкторов.
В 2017 году в рамках фестиваля "Времена и эпохи. Пограничная битва", прошедшего в московском парке Коломенское, появился "малый" острог Никифора Черниговского. То есть ипостась Албазина образца 1665 - начала 1680-х. Правда, с его помощью реконструировали вовсе не битву на восточных рубежах, а сражение между московскими стрельцами и крылатыми гусарами Речи Посполитой. Коломенский острог вскоре разобрали. Сейчас его можно увидеть в кадрах документального фильма "Албазинские скаски", снятого по инициативе руководителя Албазинской археологической экспедиции, московского археолога Андрея Черкасова.
В том же 2017 году "Албазин" появился на острове Русский во Владивостоке. Под него стилизовали павильон Амурской области на Восточном экономическом форуме.
Четыре года назад собственный "Албазин", вдохновленный крепостью версии Никифора Черниговского, появился в Хабаровске. В таком стиле построили "Музей живой истории" клуба исторической реконструкции "Рось". Как рассказал "РГ" руководитель клуба Юрий Квитков, музей действует по сей день и понемногу пополняется экспонатами.
И наконец, полноразмерная копия Албазинского острога (также версии Никифора Черниговского) находится в парке "Патриот" на окраине Благовещенска. Ее открыли в нынешнем году. Албазин открыт как для самостоятельного бесплатного посещения, так и для платных экскурсий.
Первопечатники
В ходе работы по созданию масштабной модели Владимир Трухин взял на себя исторические изыскания. Общее руководство осуществлял заведующий кафедрой религиоведения и истории АмГУ Андрей Забияко. Компьютерной реконструкцией руководил глава лаборатории моделирования, обработки информации и управления Илья Еремин. Непосредственно моделирование проводил Алексей Нацвин, на данный момент уже защитивший магистерскую степень. При создании экспозиции были задействованы дизайнеры под руководством декана факультета дизайна и технологий университета Елены Коробий.
Самым сложным было "наполнить" напечатанный макет острога административными хозяйственными постройками: поставить в нем церковь и торговые ряды, двор воеводы и съезжую избу, амбары и прочие строения.