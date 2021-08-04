В Забайкалье частично восстановили движение после столкновения поездов

На Забайкальской железной дороге восстановили движение по одному пути перегона Алеур-Бушулей, прерванное после столкновения двух грузовых поездов.

"Задержанные в результате схода пассажирские поезда №62 сообщением Москва-Владивосток, №12 сообщением Самара - Владивосток отправлены по маршруту следования. ОАО "РЖД" принимает меры для их скорейшего ввода в график движения", - сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

Напомним, грузовой поезд въехал в "хвост" другого состава вечером 3 августа. Сошли с рельсов 10 вагонов. Никто не пострадал. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. К восстановительным работам привлекли 150 человек.