В Забайкалье после столкновения грузовых поездов завели дело

В Забайкальском крае после столкновения двух грузовых составов возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье о нарушении правил б

езопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.

По версии следствия, ЧП произошло ночью 4 августа в Чернышевском районе. На перегоне между станциями Алеур и Бушулей локомотив грузового поезда протаранил последний вагон стоявшего перед ним состава. Из-за этого шесть с цистерн с керосином сошли с рельсов, повредив железнодорожное полотно и две опоры контактной сети. Часть нефтепродуктов вылилась на землю.

Утечку уже удалось устранить. При происшествии люди не пострадали. Следователи выясняют причины аварии. Свою проверку по факту ЧП начала прокуратура.