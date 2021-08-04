В Забайкалье после столкновения поездов произошла утечка топлива

Из-за столкновения двух грузовых поездов на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги произошла утечка топлива.

"Из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина", - сообщили "Интерфаксу" представители краевого ГУ МЧС.

Кроме того, из-за аварии повреждены две опоры контактной сети и железнодорожные пути, нарушен габарит.

Для устранения последствий ЧП к месту происшествия отправили четыре аварийно-восстановительных поезда со станций Могоча, Зилово, Чернышевск, Бушулей и один пожарный поезд со станции Чернышевск, а также группу Читинкого центра "Экоспас" и спасателей. Всего в работах участвуют 150 человек и 28 единиц техники.

Движение на участке дороге перекрыто. Вероятнее всего, придется задержать два пассажирских поезда: №62 Москва-Владивосток и №12 Самара-Владивосток.

Напомним, что накануне вечером грузовой поезд въехал в последний вагон другого грузового состава. 10 вагонов сошли с рельсов. Пострадавших нет.