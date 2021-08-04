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04.08.2021 18:02
Рубрика: Власть

КС РФ разъяснил механизм индексации сумм по арбитражным делам

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
"Российская газета" публикует важное решение Конституционного суда. Суд определил временный порядок индексации присужденных арбитражным судом сумм, если решение не было исполнено. До принятия изменений в законодательство расчеты будут производиться на основании данных Росстата.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Проверка статьи 183 Арбитражного процессуального кодекса РФ на соответствие Конституции проводилась по двум обращениям - в связи с запросом Арбитражного суда Татарстана и жалобой петербуржца Владимира Сторублевцева. Решение вынесено без проведения публичных слушаний, поскольку оно основано на аналогичном решении по статье 208 ГПК РФ.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Алексей Аганин из Татарстана ждет исполнения решения суда более семи лет. В 2014 году сделка по поводу купли гаража была признана недействительной. Аганину должны были вернуться более двух миллионов рублей, однако решение суда не исполнено до сих пор.

А когда Аганин обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением об индексации неполученных средств, обнаружилась правовая параллель. Статья 208 ГПК уже признана не соответствующей Конституции "в той мере, в которой она не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии с которой должна осуществляться предусмотренная ею индексация". Статья 183 АПК "Индексация присужденных денежных сумм" - полностью ей идентична. Как к этому отнестись?

А вот в деле Владимира Сторублевцева арбитражная система сомнений не испытывала. По решению суда 2017 года петербуржец должен был получить более пяти миллионов рублей, индексация добавила бы еще более 600 тысяч. Но арбитражные суды всех уровней отказали : "ни федеральный закон, ни договор между сторонами не предусматривают возможности такой индексации".

КС: индексация - это правовой механизм, позволяющий полностью воз­местить потери

КС еще раз напомнил, что право граждан на судебную защиту гарантировано статьей 46 Конституции, однако "конституционные цели правосудия не могут быть достигнуты, а сама судебная защита не может признаваться действенной, если судебный акт своевременно не исполняется, что лишает граждан полного восстановления в правах". На этом основании закон "О судебной системе РФ" устанавливает обязательность исполнения решений суда для всех без исключения. Этой же позиции придерживается и Европейский суд по правам человека.

- Полноценное осуществление данного права невозможно при отсутствии правовых механизмов, с помощью которых выигравшая судебный спор сторона могла бы компенсировать неблагоприятные последствия несвоевременного исполнения судебного акта стороной, спор проигравшей, - указал КС. - Одним из таких негативных последствий является обесценивание сумм в результате инфляции. Соответственно, справедливым будет применить механизм индексации, что и позволяет сделать статья 183 АПК.

При этом КС подчеркивает, что "индексация не является мерой гражданско-правовой ответственности должника за ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а представляет собой правовой механизм, позволяющий полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов". Применительно к АПК этот механизм законом не прописан - законодателю поручено устранить пробел, а до внесения изменений как критерий надлежит использовать официальную статистическую информацию об индексе потребительских цен (тарифов) Росстата.

Дело Владимира Сторублевцева подлежит пересмотру.

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