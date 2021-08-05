Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июля 2021 г. N 40-П "по делу о проверке конституционности статьи 183 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Республики Татарстан и жалобой гражданина В.В.Сторублевцева"

Именем Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя B.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, Г.А.Гаджиева, Л.М.Жарковой, C.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, В.Г.Ярославцева, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктами 3 и 31 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 471, 74, 86, 96, 97, 99, 101, 102 и 104 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности статьи 183 АПК Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явились запрос Арбитражного суда Республики Татарстан и жалоба гражданина В.В.Сторублевцева. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителями законоположение.

Поскольку запрос и жалоба касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим обращениям в одном производстве.

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г.Ярославцева, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации

установил:

1. В соответствии со статьей 183 АПК Российской Федерации арбитражный суд первой инстанции, рассмотревший дело, производит по заявлению взыскателя индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором (часть 1); указанное в части 1 данной статьи заявление рассматривается в судебном заседании в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд; лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания; неявка надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рассмотрения заявления об индексации присужденных денежных сумм; по результатам рассмотрения заявления выносится определение (часть 2); определение арбитражного суда об индексации присужденных денежных сумм или об отказе в индексации может быть обжаловано (часть 3).

1.1. В производстве Арбитражного суда Республики Татарстан находится дело по заявлению гражданина А. к гражданину Ф. об индексации присужденных решением этого же суда от 2 апреля 2015 года денежных сумм в размере 2 115 018,75 руб. При рассмотрении данного дела Арбитражный суд Республики Татарстан пришел к выводу о необходимости направления запроса в Конституционный Суд Российской Федерации на предмет проверки конституционности статьи 183 АПК Российской Федерации и 9 февраля 2021 года вынес определение о приостановлении производства по делу.

По мнению Арбитражного суда Республики Татарстан, указанная норма не соответствует статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой содержащееся в ней положение - при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в качестве применимого, - не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация.

1.2. Оспариваемые в запросе Арбитражного суда Республики Татарстан части 2 и 3 статьи 183 АПК Российской Федерации, предусматривая процессуальный порядок рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных денежных сумм и возможность обжалования вынесенного по этому вопросу определения, не содержат критериев, с применением которых такая индексация может быть осуществлена арбитражным судом, а потому данный запрос в этой части не отвечает закрепленному Федеральным конституционным законом "О Конституционном Суде Российской Федерации" требованию допустимости и производство по настоящему делу в этой части подлежит прекращению на основании пункта 2 части первой статьи 43 и части первой статьи 68 указанного Федерального конституционного закона.

1.3. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 апреля 2017 года с гражданина Е. по исковому заявлению юридического лица взысканы убытки. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2018 года взыскатель в порядке процессуального правопреемства заменен на гражданина В.В.Сторублевцева, который затем обратился в арбитражный суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм. В удовлетворении этого заявления было отказано определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 мая 2019 года (оставлено без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2019 года и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 ноября 2019 года). Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 года в передаче кассационной жалобы В.В.Сторублевцева для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации также отказано. Как отметили арбитражные суды, ни федеральный закон, ни договор между сторонами не предусматривают возможности такой индексации.

Заявитель просит признать часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации не соответствующей статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку она не содержит критериев, на основании которых должна осуществляться предусмотренная этой нормой индексация присужденных денежных сумм, и лишает тем самым взыскателя права на такую индексацию на день исполнения решения суда.

1.4. Вопрос о нарушении конституционных прав взыскателей частью 1 статьи 183 АПК Российской Федерации ранее ставился перед Конституционным Судом Российской Федерации. Определениями от 6 октября 2008 года N 738-О-О и от 25 июня 2019 года N 1717-О Конституционный Суд Российской Федерации отказал в принятии их жалоб к рассмотрению.

В то же время Конституционный Суд Российской Федерации правомочен оценивать наличие или отсутствие неопределенности в вопросе о конституционности оспариваемых норм (часть вторая статьи 36 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации") с учетом динамики общественных отношений и их правового регулирования, имея в виду необходимость повышения уровня обеспечения и защиты прав и свобод граждан, в том числе конституционного права взыскателей в арбитражном процессе на судебную защиту посредством возмещения понесенных ими потерь при неисполнении или несвоевременном исполнении судебных актов арбитражных судов. При этом, обращаясь к вопросу о конституционности положений статьи 183 АПК Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, в частности, учитывает, что часть первая статьи 208 ГПК Российской Федерации, регулировавшая вопросы индексации присужденных денежных сумм в гражданском процессуальном законодательстве, была признана им в Постановлении от 23 июля 2018 года N 35-П не соответствующей Конституции Российской Федерации. Вывод о противоречии указанной нормы статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, содержащийся в названном Постановлении, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 12 января 2021 года N 1-П распространил на статью 208 данного Кодекса в новой редакции (введенной Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ), текстуально идентичной оспариваемой в настоящем деле части 1 статьи 183 АПК Российской Федерации.

Таким образом, с учетом требований статей 74, 96, 97, 101 и 102 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу является часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации постольку, поскольку на ее основании в системе действующего правового регулирования арбитражными судами решается вопрос об индексации присужденных денежных сумм.

2. Гарантированное Конституцией Российской Федерации право каждого на судебную защиту (статья 46, часть 1) не подлежит ограничению ни при каких обстоятельствах (статья 56, часть 3). Однако конституционные цели правосудия не могут быть достигнуты, а сама судебная защита не может признаваться действенной, если судебный акт своевременно не исполняется, что лишает граждан, правомерность требований которых установлена в надлежащей судебной процедуре и формализована в судебном решении, эффективного и полного восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям равенства и справедливости. Исполнение судебного акта следует рассматривать как элемент судебной защиты, право на которую относится к неотчуждаемым правам и свободам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и свобод. На это неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации в постановлениях от 30 июля 2001 года N 13-П, от 14 мая 2003 года N 8-П, от 14 июля 2005 года N 8-П, от 12 июля 2007 года N 10-П, от 26 февраля 2010 года N 4-П, от 14 мая 2012 года N 11-П, от 10 марта 2016 года N 7-П, от 23 июля 2018 года N 35-П и др.

В развитие данных конституционных предписаний Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" устанавливает, что вступившие в законную силу постановления федеральных судов, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом (части 1 и 2 статьи 6). Статьей 7 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" предусмотрено, что вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Приведенное законодательное регулирование корреспондирует международным правовым нормам - статье 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, провозглашающей обязанность государства обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективные средства правовой защиты, а также статьям 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в ее понимании Европейским Судом по правам человека, полагающим, что право на суд стало бы иллюзорным, если бы правовая система государства позволяла, чтобы обязательное судебное решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон, и что исполнение решения, вынесенного любым судом, должно рассматриваться как неотъемлемая часть судопроизводства (постановление от 19 марта 1997 года по делу "Хорнсби (Hornsby) против Греции" и др.).

3. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлениях от 25 января 2001 года N 1-П и от 23 июля 2018 года N 35-П, неправомерная задержка исполнения судебного решения должна рассматриваться как нарушение права на справедливое правосудие в разумные сроки, полноценное осуществление данного права невозможно при отсутствии правовых механизмов, с помощью которых выигравшая судебный спор сторона могла бы компенсировать неблагоприятные для нее последствия несвоевременного исполнения судебного акта стороной, спор проигравшей. Одним из таких негативных последствий для стороны, в чью пользу судом взысканы денежные суммы, является обесценивание этих сумм в результате инфляционных процессов, наличие которых в экономике учитывается федеральным законодателем, в частности, при установлении прогнозируемого уровня инфляции в федеральном законе о федеральном бюджете Российской Федерации на соответствующий год.

Компенсировать влияние инфляции на имущественные правоотношения, складывающиеся между взыскателем и должником, своевременно не исполнившим обязательства, возложенные на него судебным решением, призвана индексация взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда, имеющая целью восстановление покупательной способности причитающихся взыскателю по решению суда денежных средств, утраченной ввиду инфляции в период исполнения должником данного решения, без чего ставилось бы под сомнение само право взыскателя на судебную защиту, означающее возможность не только обратиться в суд, но и получить не формальную, а реальную защиту нарушенных прав и свобод.

Европейский Суд по правам человека также не исключает, что индексация присужденных сумм при определенных обстоятельствах может эффективно компенсировать инфляционные потери, вызванные длительным неисполнением судебного решения (постановление от 12 июня 2008 года по делу "Мороко (Moroko) против России").

В практике Конституционного Суда Российской Федерации институт индексации присужденных денежных сумм расценивается в качестве предусмотренного процессуальным законодательством упрощенного порядка возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным исполнением должником решения суда, когда взысканные суммы обесцениваются в результате экономических явлений. При этом индексация не является мерой гражданско-правовой ответственности должника за ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а представляет собой правовой механизм, позволяющий полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов (определения от 20 марта 2008 года N 244-О-П и от 6 октября 2008 года N 738 О-О).

Правовая природа индексации присужденных денежных сумм анализировалась и Верховным Судом Российской Федерации, который, ссылаясь на выработанные им ранее правовые позиции, отметил, что индексация представляет собой упрощенный порядок возмещения взыскателю денежных потерь, вызванных обесцениванием в результате экономических явлений присужденных денежных сумм, обязанность уплатить которые лежит на должнике; не являясь по своей природе санкцией, индексация не ставится в зависимость от вины должника и должна быть произведена с момента присуждения денежных сумм до фактического исполнения решения суда (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2020 года N 18-КГ19-147).

4. Часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации устанавливает отсылочное по своей сути нормативное регулирование о полномочии арбитражного суда произвести по заявлению взыскателя индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором.

Правоприменительная практика, в том числе судебные акты, принятые по заявлению В.В.Сторублевцева, свидетельствует о том, что часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации служит арбитражным судам основанием для отказа в удовлетворении заявлений взыскателей об индексации присужденных денежных сумм вследствие отсутствия федерального закона или договорного условия, предусматривающих такую индексацию. Тем самым взыскатель оказывается в ситуации, когда вынесенный арбитражным судом судебный акт о взыскании в его пользу денежных сумм не исполняется или несвоевременно исполняется должником, при этом могут остаться невозмещенными понесенные взыскателем потери от обесценивания присужденных денежных сумм, что свидетельствует о неполноценной реализации взыскателем гарантированного ему Конституцией Российской Федерации права на судебную защиту.

Подход, при котором невозможность предусмотренной частью 1 статьи 183 АПК Российской Федерации индексации взысканных арбитражным судом денежных сумм обосновывается отсутствием в действующем правовом регулировании критериев такой индексации (притом что арбитражные суды, указывая на отсутствие соответствующих федерального закона и договорного условия между сторонами, не предлагают альтернативных механизмов, использование которых позволило бы восстановить покупательную способность присужденных денежных сумм), противоречит сформулированным ранее правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации и приводит к тому, что право на судебную защиту, гарантированное каждому статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, оказывается существенно ущемленным.

5. Таким образом, часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статье 46 (часть 1), в той мере, в какой она - при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм - не содержит критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная ею индексация.

Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении, - учитывая также особенности правоотношений, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, правосудие в сфере которой осуществляется арбитражными судами, внести в действующее правовое регулирование, в том числе в часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации, изменения, позволяющие арбитражным судам индексировать присужденные денежные суммы на основании соответствующих заявлений участников арбитражного судопроизводства и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение решения суда.

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего Постановления, арбитражным судам в целях реализации части 1 статьи 183 АПК Российской Федерации, когда условия и размер индексации присужденных денежных сумм не установлены федеральным законом, признаваемым судом как основание для проведения такой индексации, или договором, надлежит использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной ею индексации официальную статистическую информацию об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, которая размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 471, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 100 и 104 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:

1. Признать часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статье 46 (часть 1), в той мере, в какой она - при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм - не содержит критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная ею индексация.

2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки конституционности частей 2 и 3 статьи 183 АПК Российской Федерации.

3. Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование, в том числе в часть 1 статьи 183 АПК Российской Федерации, изменения, позволяющие арбитражным судам индексировать присужденные денежные суммы на основании соответствующих заявлений участников арбитражного судопроизводства и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение решения суда.

4. Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего Постановления, арбитражным судам в целях реализации части 1 статьи 183 АПК Российской Федерации, когда условия и размер индексации присужденных денежных сумм не установлены федеральным законом, признаваемым судом как основание для проведения такой индексации, или договором, надлежит использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной ею индексации официальную статистическую информацию об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, которая размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

5. Правоприменительные решения, принятые по делу гражданина Сторублевцева Владимира Викторовича, подлежат пересмотру в установленном порядке с учетом настоящего Постановления.

6. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

7. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).