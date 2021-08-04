Самарские власти выплатят по миллиону семьям погибших в ДТП в Турции

Самарским семьям, чьи близкие погибли, а также пострадавшим в ДТП в Турции, дадут выплаты из резервного фонда губернатора Самарской области.

Семьям трех погибших выплатят по миллиону рублей. Тем, кто в этом ДТП получил тяжелые травмы, помогут суммой в 500 тысяч рублей. Остальным участникам аварии, получившим травмы средней и легкой степени тяжести, обещают выплатить по 200 тысяч рублей.

Напомним, что вчера в регион прибыл с визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он проинформировал о состоянии госпитализированных в Турции самарских туристов.

- Трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением врачей. Планируются к выписке в легком состоянии - 10 человек. И еще 9 человек останется на лечении в турецких госпиталях, - прокомментировал он.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 2 августа, в провинции Анталья. По основной версии водитель автобуса с туристами, которые ехали в аэропорт, не справился с управлением. Автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся.