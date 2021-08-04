В Нижнем Новгороде открылась масштабная выставка сакрального искусства

В восстановленном манеже Нижегородского кремля представили выставку "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли". Жемчужина экспозиции - Царские врата, созданные в середине XV века артелью Андрея Рублева и Даниила Черного для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.

Более трехсот произведений сакрального искусства, имеющих непосредственное отношение к Нижнему Новгороду, представили государственные, церковные и частные музеи, а также коллекционеры. Здесь не только иконопись, но и литургическая утварь, лицевое шитье, деревянная резьба, фрагменты фресок. Особая часть экспозиции посвящена святыням старообрядцев.

- Когда в конце прошлого года министерство культуры Нижегородской области обратилось к нам с идеей подобной выставки, мы понимали, что в столь сжатые сроки сделать проект крайне сложно. Но все получилось, - поделилась автор концепции, научный секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Наталья Комашко.

По ее словам, проект уникален, поскольку впервые предпринята попытка осмыслить самобытную нижегородскую художественную традицию. ХХ век позволил хорошо изучить школу московских мастеров, известна владимиро-суздальская, новгородская, псковская икона... А вот закрытый в прошлом столетии город Горький - издревле один из ключевых духовных центров страны - долгое время не позволял поколениям искусствоведов работать над изучением наследия.

- Показ начинается с истоков - времени основания Нижнего Новгорода. Вторая большая тема - небесные покровители Нижегородской земли: Варнава Ветлужский, Евфимий Суздальский, Макарий Желтоводский, Серафим Саровский. Есть раздел, посвященный чудотворным иконам, - рассказала Наталья Комашко.

Через полтора века воссоединились две иконы работы знаменитого царского мастера Симона Ушакова из иконостаса Макарьевской церкви Макарьевского Желтоводского монастыря. После закрытия обители в 1868 году их развезли по разным местам.

Еще один уникальный экспонат предоставил фонд семьи Шмотьевых из Екатеринбурга. Образ Николая Чудотворца был написан в 1723 году в Благовещенском монастыре Нижнего Новгорода московскими иконописцами Дмитрием и Григорием Поповыми. В руке святой держит Нижегородский кремль.

Именно здесь, в Нижегородском кремле, в здании манежа, построенного в 1841 году и отреставрированного в сжатые сроки вместе с пристроенной к нему домовой Никольской церковью, и разместилась выставка "Небесный Нижний". Посетить ее можно будет вплоть до 8 ноября.

Комментарий

Михаил Миндлин, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева:

- На этой выставке представлено такое количество шедевров, что выделить что-то одно весьма сложно. Вот замечательная храмовая икона Рождества Христова конца XVII века. В самом начале экспозиции - Георгий в житии, уникальное по своему изводу, качеству, художественным достоинствам, сохранности произведение. Представлена замечательная литургическая утварь искусных мастеров-серебряников. Невероятные по своему художественному исполнению, качеству ювелирной работы потиры, крайне редко встречающиеся. Замечательные фрагменты фресок: к примеру, уникальный иконографический сюжет - "Корабль веры".