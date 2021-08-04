В команду омских экспресс-нянь приняли мужчину-экономиста

Слово "няня" у большинства людей ассоциируется с женским образом. Но нет правил без исключений. Недавно в команду омских экспресс-нянь приняли мужчину с экономическим образованием.

Николай Компанеец: Не знаю почему, но я всегда ладил с детьми Фото: Светлана Сибина/РГ

Родители Николая Комапнейца долго спорили, по чьим стопам он пойдет - отца-инженера, деда-ядерщика или еще одного деда - успешного бизнесмена. А про бабушку - воспитательницу детского сада никто и не вспомнил. И зря.

Впрочем, получая диплом финансиста, Николай и сам не предполагал, что судьба направит его совершенно в другую сторону. Хотя предпосылки были.

- Не знаю почему, но я всегда ладил с детьми. Стоило появиться в чьих-то гостях, они меня сразу вычисляли и потом уже не отпускали. Взрослые были, конечно, счастливы. В кои-то веки есть возможность спокойно пообщаться, пока я развлекаю детвору, - вспоминает Николай Компанеец. - Но о том, что это может стать профессией, я и думать не мог.

Первый университет дал ему знания в сфере экономики, второй - управления и педагогики. Работать Коля начал еще в институте. Сначала цветоводом и сторожем, потом завхозом и ИТ-менеджером.

С таким багажом знаний и навыков, Николай, наверное, мог бы много где преуспеть. Но тут вмешался случай - его знакомые, выпускницы омской школы социального предпринимательства, организовали мобильную службу по временному уходу и присмотру за детьми "Экспресс Няня". Собрали команду опытных специалистов. С востребованной у родителей услугой вышли в другие регионы страны. И вспомнили про Колю.

- Поначалу от идеи - взять в штат мужчину - мы были очень далеки. Но во время опроса родители подсказали свежую мысль. Оказалось, многим семьям, особенно неполным, не хватает именно мужского воспитания, - пояснила автор проекта Кристина Шуцких. - Мы сразу вспомнили о Николае. Он долго сопротивлялся, но мы-таки уговорили его на эксперимент. И уже первая семья выразила столько положительных эмоций, что мы уломали его поэкспериментировать еще. А потом пригласили в штат.

По словам экспресс-нянь, разовый срочный уход за малышами - дело непростое, хлопотное и очень ответственное. Чтобы ребенок согласился остаться без мамы с незнакомой тетей, а уж тем более с дядей, надо сильно постараться. Впрочем, у Николая Компанейца все получается само собой. По словам родителей, причина тому - не только добрый характер, но и масса других достоинств.

Вот несколько отзывов об его работе:

"Я доверилась рекомендациям родственников и не пожалела. "Усатый нянь" не только отлично справился с годовалым ребенком, стойко выдержал все его капризы и "летающие тарелки", но еще и подружился со старшим сыном. Теперь он только и спрашивает: когда придет Николай?"

"Раньше я относилась к этому очень скептически. Теперь же твердо уверена: в этой профессии мужчины очень нужны. Когда воспитатель не просто играет с сыном в солдатики, но и параллельно учит истории, это очень круто".

"Нам с мужем тоже посчастливилось его заполучить. Отлучились надолго, а когда вернулись, он, как елка, был просто увешан детьми. Рисовал, вырезал, придумывал конкурсы, головоломки и даже разработал собственную игру. Мы бы так точно не смогли".

Сейчас Николай Компанеец взялся за новое дело - обучает мальчиков азам мужских профессий в детском центре. Проект оказался настолько удачным, что его даже поддержало региональное министерство экономики.

- По сути, программа состоит из тех же игр, но только со смыслом, - поясняет Николай. - Например, играя в Русско-Турецкую войну, мы берем крепость сначала в роли нападающих, а потом - осажденных. Это дает ребятам не только знания, но и понимание сути военных действий. Приключенческая игра-экспромт развивает фантазию и сплачивает мальчишек, которым в поиске сокровищ надо решить общую важную задачу. С помощью игр ребята достаточно легко осваивают шашки, шахматы, монополию, а параллельно - математику и логику, тренируют дикцию.

Мальчишек помладше родители приводят на курсы "Юный мастер", где они учатся работать руками, рисуют, лепят, занимаются бумагопластикой, конструируют. Николай нацелен на проведение занятий в небольших группах (пять-семь человек). И полагает, что именно так можно добиться эффективного управления, когда даже самый тихий ребенок не останется без внимания.

Как человек творческий он уже строит новые планы и погружен в изучение отечественного и иностранного опыта. Речь идет о собственном производстве детских интеллектуальных игр.

- При грамотной организации это может быть очень интересно и полезно для подрастающего поколения, - считает омич.