В Карелии обнаружили место захоронения узников финских концлагерей

В Олонецком районе Карелии нашли место массового захоронения советских узников финских концлагерей. Работы проходят в рамках проекта "Без срока давности".

Представители ростовского отряда "Поискового движения России" у поселка Ильинский обнаружили останки предположительно двух женщин, одной из которых около 16 лет и она с простреленной головой. РИА Новости цитирует руководителя поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олега Левашова. Он отметил, что захоронение отыскали на основании воспоминаний местных жителей.

Это место в Олонецком районе, по данным архивных документов, располагалось как раз на перекрестке дорог, которые вели к трем ближайшим концлагерям. Общее количество их жертв составляет более восьми тысяч мирных граждан.

Финские войска заняли Олонецкий район Карелии к середине осени 1941 года. Там они организовали несколько концлагерей, в том числе и в Ильинском. Всего же на территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. Через них прошли порядка 24 тысяч человек.

Напомним, мы уже писали о том, что Следственный комитет России проводит проверку по факту геноцида населения Карелии в годы войны.